Leider Hongkong: ‘Veiligheidswet is geen hel en verdoemenis’

Fietstocht Edwin Winkels Luxemburg is niet sexy voor de meeste toeristen, maar Schengen spant de kroon

6 juli Edwin Winkels fietst deze maand via acht Europese landen van Den Haag naar Barcelona. Dagelijks vertelt hij over wat hij aantreft in een continent dat langzaam ontwaakt uit de corona-nachtmerrie. Vandaag aflevering vier. Via het saaie Schengen, dat alleen bekend is van zijn EU-verdrag, naar Kleinblittersdorf en Grosbliederstroff aan de grensrivier de Saar.