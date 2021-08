Leider Proud Boys in VS veroordeeld tot vijf maanden cel

Belgische vader (42) op vakantie in Italië omgekomen voor ogen van gezin

20 augustus Bij een ongeluk op vakantie in Italië is Henri Vandelanotte (42) uit het Belgische Brugge om het leven gekomen. Dat bevestigt de hockeyclub waar Vandelanotte actief was. De veertiger werd aangereden door een scooter en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.