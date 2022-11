Leider terreurbeweging IS gedood door Vrije Syrische leger, opvolger benoemd

Update De leider van terreurbeweging IS (Islamitische Staat) is omgekomen tijdens gevechten. Dat meldt een woordvoerder in een audioboodschap op Telegram. Er is al een opvolger aangesteld: Abu al-Husayn al-Husayni al-Quraishi, die wordt omschreven als een ‘veteraan van de jihad’.

Over de omgekomen leider Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi, een Irakees, was weinig bekend. De zogenoemd kalief werd gedood ‘terwijl hij vocht tegen de vijanden van God’, aldus de woordvoerder van de jihadistische beweging. Hij zei niet onder welke omstandigheden de IS-leider om het leven kwam en gaf evenmin details over diens opvolger, die dezelfde naam Al-Quraishi draagt ​​als zijn voorganger. De naam verwijst naar de stam van de profeet Mohammed, van wie de zelfverklaarde ‘kalief’ een afstammeling moet zijn.

Het Amerikaanse leger meldde later dat het Vrije Syrische Leger, dat gebieden in Syrië controleert, half oktober de operatie uitvoerde waarbij de IS-leider in de zuidelijke provincie Daraa om het leven kwam. Daarbij waren volgens een woordvoerder geen Amerikaanse militairen betrokken. ‘IS blijft een bedreiging voor de regio’, aldus het centrale commando van de VS in de regio.

Abu al-Hasan volgde afgelopen maart Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi op, die zichzelf had opgeblazen tijdens een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. Die leidde IS sinds 2019. Het Witte Huis verwelkomde het nieuws dat ook zijn opvolger is gedood.

Laffe hond

De eerste leider van ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi al-Quraishi, werd in oktober 2019 gedood tijdens een Amerikaanse inval in Syrië. Hij zou zichzelf hebben opgeblazen met een bomvest toen de eenheden het gebouw bestormden waar hij zich verborgen hield. ,,Hij stierf als een laffe hond, rennend en huilend”, zei de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

Al-Baghdadi's opvolger, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, werd in februari uitgeschakeld tijdens een operatie van de Amerikaanse speciale troepen in het noordwesten van de land.

Kalifaat

IS heeft dood en verderf gezaaid in Syrië en Irak en bloedige aanslagen in Europa gepleegd. Na een bliksemsnelle machtsstijging in 2014 en de verovering van uitgestrekte gebieden, zag de jihadistische organisatie haar zelfverklaarde ‘kalifaat’ ten val gebracht worden onder druk van opeenvolgende offensieven in beide landen, respectievelijk in 2017 en 2019. Sindsdien is de terreurbeweging verschillende keren gedestabiliseerd door de dood of gevangenneming van haar leiders.

De slagkracht van de organisatie is de afgelopen jaren afgenomen, maar de terreurbeweging is met takken in Azië en Afrika nog actief in tal van landen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De in maart omgekomen Abu Ibrahim al -Hashimi al-Qurashi. © AFP