Leider terreurbeweging IS gedood, opvolger benoemd

Over de omgekomen leider Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi was weinig bekend. De zogenoemd kalief werd gedood in een gevecht nadat hij anderen had omgebracht, aldus de woordvoerder. Hij volgde afgelopen maart Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi op, die zichzelf had opgeblazen tijdens een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. Die leidde IS sinds 2019.