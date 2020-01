‘Lekker begin van 2020’: Even schrikken voor passagiers van Canadese vlucht

Eerste Brit in de ruimte weet het zeker: aliens bestaan en zijn mogelijk op aarde

12:27 Buitenaardse wezens bestaan en leven mogelijk al langere tijd op aarde, alleen kunnen we ze niet zien. Tot die conclusie komt Helen Patricia Sharman, de eerste Britse astronaut, in een interview met Observer Magazine. ,,Aliens bestaan, daar is geen twijfel over mogelijk.’’