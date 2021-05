Leraar en zeven leerlingen dood bij schietpartij op school in Rusland

Zeker acht personen zijn omgekomen bij een schietpartij op een school in Rusland. Het gaat om een leraar en zeven leerlingen, melden Russische media. De schutter is inmiddels uitgeschakeld.

Een schutter, een 19-jarige jongen, is aangehouden door de politie. Hij zou geen leerling zijn. Veiligheidstroepen hebben de tweede schutter doodgeschoten, stelt persbureau Tass. ,,De tweede aanvaller op de school in Kazan, die nog in het gebouw was, is geëlimineerd”, zegt de politiebron tegen Tass. Een bron zegt tegen Interfax, eveneens een persbureau, dat die informatie klopt, maar de regionale autoriteiten weerspreken dat er sprake zou zijn van een tweede schutter.

De schietpartij vond plaats in Kazan, een stad op bijna 800 kilometer ten oosten van Moskou. Nadat er onduidelijkheid was over het aantal doden, hebben de autoriteiten van de regio waar Kazan onder valt, bevestigt dat er acht mensen zijn omgekomen. Zeker twintig anderen zouden gewond zijn geraakt. Zes kinderen liggen op de intensive care, meldt het regionale ministerie van Volksgezondheid. Op beelden die rondgaan op berichtendienst Telegram is te zien dat twee leerlingen vanaf de derde verdieping springen om aan de schutters te ontkomen. Volgens persbureau RIA zijn zij omgekomen. RIA zegt dat het dodental volgens hulpdiensten op elf staat.

De president van de regio Tatarstan, Rustam Minnikhanov, bevestigde eerder vanochtend de dood van zeven kinderen in de uitzending van de tv-zender Rusland-1. ,,We verloren zeven kinderen uit de achtste klas - vier jongens, drie meisjes. Ze stierven hier op de derde verdieping. Er liggen twaalf kinderen en vier volwassenen in het ziekenhuis. De terrorist werd gearresteerd, 19 jaar oud. De wapens staan officieel op zijn naam”, zei Minnikhanov.

Een deel van de kinderen is geëvacueerd, die worden opgevangen door psychologen. Anderen zaten nog in de school. Wat het motief voor de aanval is, is nog onduidelijk. Op andere scholen in de stad zijn de veiligheidsmaatregelen direct opgeschroefd. Schietpartijen op scholen in Rusland zijn relatief zeldzaam.

