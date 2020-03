Lesbos is de frontlinie van Fort Europa geworden

Nederlan­der vast in Spanje voor langdurig stalken Spaanse vrouw

8 maart Een Nederlander uit Weert is veroordeeld in Spanje voor het stalken van een vrouw. De 43-jarige Nederlander trekt rond met zijn auto door het Zuid-Europese land en liep daar de vrouw tegen het lijf. Het werd een obsessie voor hem. Meerdere waarschuwingen en contactverboden hielpen niet. Nu moet de Limburger de Spaanse cel in, meldt de Spaanse krant El Norte de Castilla.