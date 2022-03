Leugens Russen shockeren kenners: ‘Hoe heb je het lef om als wereldleider zoiets te doen?’

Ruzie in Italiaans dorpje om kerkklok­ken: ‘Het begon om 06.00 uur 's ochtends met zeventig slagen’

De Sloveense gemeenschap van het Italiaanse grensdorpje Dolina is naar de Europese Commissie gestapt nadat het luiden van de lokale kerkklokken er is verboden. De klok sloeg zo vaak in het dorp dat een deel van de bewoners aan de rechter had gevraagd of het wat minder kon.

28 februari