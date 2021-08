Leven van Shekina (17) eindigt abrupt in Noordzee: ‘Waarom ging hij de zee in?’

Duitse verpleeg­ster ‘saboteerde’ vaccina­ties: bijna 9000 mensen moeten opnieuw coronaprik halen

13 augustus Een medewerkster van een vaccinatiecentrum in het noorden van Duitsland heeft vermoedelijk veel meer mensen geen coronaprik maar een zoutoplossing toegediend dan de zes gevallen die ze in april bekende. Daardoor hebben duizenden inwoners van het district Friesland mogelijk geen adequate bescherming tegen het coronavirus, zo maakten de autoriteiten in Jever bekend tijdens een persconferentie.