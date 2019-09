Levend begraven, gruwelijk verminkte hond weer springlevend

Een ernstig mishandeld jong hondje dat in juli dit jaar meer dood dan levend werd gevonden op het strand op het Amerikaanse eiland Hawaï heeft zich op miraculeuze wijze hersteld. De dierenopvang waar het viervoetertje werd binnengebracht, schatte de overlevingskansen van teefje Leialoha in eerste instantie in op uiterst klein. Maar een gastgezin waar ze mocht herstellen, is erin geslaagd het zwaar verwaarloosde dier weer een mooie toekomst te geven.

Dierenopvang PAWS of Hawaï deelde afgelopen zomer een schokkend verhaal op Facebook over een hondje dat levend op het strand begraven was door haar baasje. ‘Ze was helemaal opgezwollen, verbrand en 90 procent van haar vacht kwijt’. De hond had ook overal zweren én diepe snijwonden in een van haar pootjes. Die werden vermoedelijk aangebracht met een kapmes.

Lees ook Man begraaft hond levend op strand, beestje net op tijd gered Lees meer

Medewerkers van de opvang haastten zich met de hond naar een dierenarts. Daar kregen ze al snel het goede nieuws dat ze er fysiek weer bovenop zou komen. ‘Het gaat al beter met haar’, aldus de opvang in juli. ‘Ze heeft gegeten en gedronken. Ze is wel nog erg moe en er zit niet veel leven in, maar ze wordt goed verzorgd. Ze heeft bloedarmoede, een laag aantal bloedplaatjes en veel witte bloedcellen. Maar ze heeft gelukkig geen parvo (een besmettelijke en potentieel dodelijke hondenziekte, red.), ehrlichia (een parasiet die de witte bloedlichaampjes infecteert, red.) of hartwormen. Ze is nog niet fit genoeg om vaccinaties te krijgen, maar ze komt snel terug voor controle en verdere verzorging.’

Angstig

Een dag later werd de hond voorzichtig gewassen. ‘Ons mooie meisje heeft vandaag haar eerste bad gekregen’, meldde de dierenopvang. ‘Ze bloedde over haar hele lichaampje.’ PAWS of Hawaï deed ook een oproep om geld te doneren voor de verzorging van het dier, dat de naam Leialoha kreeg. Een dag later was er al meer dan 1500 dollar ingezameld, omgerekend zo’n 1400 euro.

Een bewoonster van Hawaï heeft het arme dier vervolgens geadopteerd en zo goed verzorgd dat weer redelijk vrolijk blaffend en kwispelend door het leven gaat. Leialoha zou, aldus de opvang, niet getraumatiseerd zijn maar nog wel soms angstig zijn. Ze loopt nog wel een beetje moeilijk, omdat de snijwonden in haar linker voorpootje erg diep waren. Zodra de spieren en pezen zijn hersteld, kan het dier vrijwel zeker weer normaal lopen. Het baasje dat haar ooit verminkte en onder het zand verborg is nooit aangehouden.

Volledig scherm Leiahola. © Paws of Hawaï

Volledig scherm Leiahola. © Paws of Hawaï

Volledig scherm Leiahola. © Paws of Hawaï

Volledig scherm Leiahola. © Paws of Hawaï

Volledig scherm Leiahola. © Paws of Hawaï

Volledig scherm Leiahola. © Paws of Hawaï