Levenslang geëist tegen Thalys-terrorist, ook hoge eisen tegen handlangers

Interview Amerikanen herhalen heldendaad in Thalys, maar nu voor de camera

9 februari Drie Amerikaanse toeristen verijdelden in 2015 een terroristische aanslag in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Hun kordate optreden is nu verfilmd door Clint Eastwood onder de titel The 15:17 to Paris. ,,We laten ons leven niet vergallen door na te denken over mogelijke wraakacties.’’