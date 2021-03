Levenslang voor Duitse crèchemedewerkster die Greta (3) vermoordde

Een crècheleidster uit het Duitse Viersen, vlakbij Venlo, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een 3-jarig meisje. Voor de rechtbank in Mönchengladbach staat vast dat Sandra M. (25) de ribbenkast van de slapende Greta zo hard indrukte dat de kleuter stopte met ademenen en later - een dag na haar derde verjaardag - overleed in het ziekenhuis.

De rechtbank stelde ook de bijzondere zwaarte van de schuld vast. Daardoor is het zo goed als uitgesloten dat Sandra M. vervroegd vrijkomt uit de gevangenis. Levenslang betekent in Duitsland minstens vijftien jaar cel. Daarna komt de veroordeelde in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling met een proeftijd van vijf jaar. De detentieperiode voor levenslang gestraften bedraagt gemiddeld 22,5 jaar.

De levenslange straf komt overeen met de eis van de openbaar aanklager en heeft tevens betrekking op de mishandeling van twee andere kinderen in kinderdagverblijven waar M. eerder werkte. In Kempen waren zelfs vier incidenten in de periode dat de twintiger er werkte. Die gevallen werden telkens gemeld aan bureau jeugdzorg, dat de zaken doorstuurde naar de ongevallenverzekeraar. Dit omdat er geen redenen waren ‘in een andere richting te denken’.

Na het voorlezen van het vonnis door de rechtbank, barstte M. in tranen uit. ,,Dit is natuurlijk een schok voor haar”, zei de advocaat van de vrouw tegen de WDR. De rechtbank legde de 25-jarige crèchemedewerkster geen beroepsverbod op. Dit tot onbegrip van de moeder van Greta, verklaarde haar advocaat. ,,Wat als de verdachte na 25 jaar vrij komt. Kan ze dan weer aan het werk als opvoeder?” De raadsvrouw gaat daar niet van uit, maar ze begrijpt de bezorgdheid van haar cliënt.

Coronasluiting

Greta was op 21 april 2020 voor het eerst weer in de crèche, die weken dicht was geweest vanwege de eerste corona-lockdown. Het 2-jarige meisje had erg uitgekeken naar die dag, hoorde de Duitse omroep Greta;s moeder tijdens de rechtszaak zeggen. Sandra M., door collega's omschreven als incompetent, kon haar gezag nauwelijks doen gelden bij de kinderen. Ze wilde Greta waarschijnlijk straffen omdat ze niet wilde slapen. Toen het meisje eindelijk sliep, mishandelde de crèchemedewerkster de aan haar zorg toevertrouwde kleuter zodanig dat haar adem stokte.

,,M. was niet bijzonder assertief en martelde de kinderen om hen zo te dwingen te doen wat zij wilde. Ze was als enige van dienst op de bewuste dag en had alleen en ongestoord toegang tot de kinderen”, sprak de rechtbankvoorzitter bij het motiveren van het vonnis. Hij noemde de daad vooral verwerpelijk omdat Greta zich in een speciale afgeschermde ruimte bevond en daar werd verstikt door een vermeende vertrouwenspersoon.

Sandra M. hield gedurende de hele rechtszaak haar onschuld vol, ook tegenover een gerechtspsychiater die haar volledig toerekeningsvatbaar verklaarde. De deskundige had bij haar geen aanwijzingen gevonden van een persoonlijkheidsstoornis.

