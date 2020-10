Levenslang voor Duitse ‘verpleger des doods’

Een Poolse thuisverpleger is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens moord op drie patiënten alsook vier pogingen tot moord en het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel. De 38-jarige Grezegorz W., die aan suikerziekte lijdt, gaf zijn slachtoffers een overdosis insuline om ‘rust’ te hebben en hen te kunnen bestelen.

Omdat levenslang in Duitsland na vijftien jaar kan worden omgezet in een tijdelijke straf met proeftijd, veroordeelde de rechtbank in München hem daarnaast tot tbs. Dit vanwege zijn ‘onvergeeflijke en zeer wrede’ daden. Bij vier overleden patiënten kon niet worden vastgesteld of ze stierven als gevolg van een injectie met insuline. Vandaar de veroordeling wegens viervoudige moordpoging en het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel, schrijft de Süddeutsche Zeitung.

Grezegorz W. gebruikte volgens de krant uit München zijn slotwoord om excuses te maken aan de nabestaanden en de nog levende slachtoffers. Volgens zijn advocaat schreef hij hen in september al een brief waarin haar cliënt zichzelf omschreef als een ‘gedegenereerde moordenaar’, ‘die nooit meer het daglicht zal zien’.

Strafblad

De Pool begon in 2015 als thuisverpleger in Duitsland. Volgens de openbaar aanklager was het nooit zijn bedoeling om oude, zwakke, zieke en gedeeltelijk niet meer mobiele mensen te helpen maar louter om zich via hen te verrijken. Het strafblad van de Pool, in zijn vaderland veroordeeld voor vermogensdelicten, was een eerste indicatie. De door de man gepleegde diefstallen, variërend van geld, bankpasjes en sieraden tot alledaagse dingen zoals wijn, wasmiddel, toiletpapier en zelfs toiletborstels, waren het bewijs.

Grezegorz W. werkte in 69 huishoudens in heel Duitsland waarvan een derde in de deelstaat Beieren. Hij moest 24 uur per dag voor de patiënten te zorgen. Soms ergerde hij zich omdat er geen internet in huis was, soms omdat hij ‘s nachts uit bed moest om voor de patiënt te zorgen. Tussen april 2017 en februari 2018 begon hij patiënten te injecteren met zijn insulinepen. ,,Ik wilde gewoon rust hebben’’, verklaarde hij tegenover de politie.

Volgens de aanklager handelde W. ‘volkomen harteloos en zonder empathie’, waren zijn onschuldige slachtoffers weerloos en toonde de verdachte geen berouw. ,,Hij injecteerde de insuline uit pure frustratie, ergernis, gekrenkte ijdelheid en overvraging’’, tekende de krant op uit diens mond.

Agressief

W. liep in februari 2018 tegen de lamp nadat een arts tijdens een lijkschouwing puntvormige huidbloedingen had ontdekt in het mondslijmvlies van een 87-jarige man uit Ottobrunn bij München. De politie startte een onderzoek en kwam al snel uit bij de thuisverpleger. Die stond met gepakte koffers op het punt af te reizen naar Polen. Tijdens zijn verhoor stelden rechercheurs tegenstrijdigheden in W.'s verklaring vast en vonden ze in zijn bagage een insulinepen. Uiteindelijk bekende hij de man te hebben geïnjecteerd. Daarna kwamen twee soortgelijke gevallen aan het licht in het Beierse Weilheim en Mühlheim (Baden-Württemberg). Een oproep aan getuigen en/of andere slachtoffers met foto en naam van de verdachte leverde reacties op van andere slachtoffers en nabestaanden. Dat leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de ‘verpleger des doods uit Ottobrunn’, aldus de krant.

Eerdere zaak

De zaak roept herinneringen op aan die van de zogenoemde ‘horrorverpleger’ Niels Högel (40) uit Oldenburg. Hij kreeg in 2016 levenslang voor de moord op zes patiënten. De ic-verpleegkundige injecteerde patiënten in ziekenhuizen in Oldenburg en Delmenhorst bij Bremen met medicamenten die hartfalen of stoornissen in de bloedsomloop opwekten. Daarna probeerde hij ze weer tot leven te wekken om indruk te maken op zijn collega’s. Volgens de Duitse justitie wilde H. laten zien hoe goed hij kon reanimeren.

Justitiële onderzoekers in Oldenburg maakten in 2017 bekend dat Högel nog eens 84 mensen de dood injoeg. Het Openbaar Ministerie hield hem verantwoordelijk voor de dood van honderd mensen. De rechtbank in Oldenburg veroordeelde hem in juni vorig jaar opnieuw tot levenslang voor de moord op 85 patiënten. Högel ging in hoger beroep tegen de veroordeling.