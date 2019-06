Levenslang voor Duitser die moord pleegde met boormachine

‘Meest behekste huis’ van Engeland staat te koop

17:10 In Engeland staat het ‘meest behekste huis’ te koop. The Cage zou tijdens de middeleeuwen dienst hebben gedaan als gevangenis voor heksen. ,,Het zoekertje verschijnt voorlopig niet op het internet, maar we verkennen andere bovennatuurlijke wegen”, is te lezen bij de vastgoedmakelaar Domus 360.