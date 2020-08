Levenslang voor moskee-schutter Christchurch

Dader aanslagen Christ­church krijgt geen spreektijd

26 augustus De dader van de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch krijgt geen spreektijd tijdens de rechtszaak. Dat heeft de rechtbank bekendgemaakt. De advocaat van de schutter leest namens hem een verklaring voor. Vandaag is de derde dag van het proces tegen de extreemrechtse Brenton Tarrant, die in maart vorig jaar 51 mensen doodde en 49 mensen verwondde bij aanslagen op twee moskeeën.