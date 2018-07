Levenslang voor NSU-lid Beate Zschäpe wegens nazi-moorden.

Gewonde Nederlan­ders vliegtuig­crash Zuid-Afri­ka nog in ziekenhuis

9:34 De drie Nederlandse medewerkers van luchtvaartmuseum Aviodrome die gisteren gewond zijn geraakt bij een vliegtuigcrash in Zuid-Afrika, zijn nog in het ziekenhuis. Maar de verwachting is dat ze daar snel uit worden ontslagen, vertelt een woordvoerster van Aviodrome.