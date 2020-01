Libische krijgsheer Haftar geeft toch gehoor aan wapenstilstand

Rusland en Turkije

De Turkse en de Russische president, Recep Tayyip Erdogan en Vladimir Poetin, werden het enkele dagen geleden tijdens een ontmoeting in Istanboel eens over een oproep tot een staakt-het-vuren in Libië. Dat is vooral opmerkelijk omdat Rusland en Turkije, net als in de Syrische crisis, tegengestelde kampen steunen in Libië. Turkije levert steun aan de internationaal erkende regering in Tripoli, terwijl de Russen de troepen steunen van Khalifa Haftar die vanuit het oosten van het land oprukken naar Tripoli.