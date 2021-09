Lichaam Gabby waarschijnlijk gevonden, politie vreest dat verloofde zichzelf iets heeft aangedaan

Geen medewerking

Zonder zijn verloofde keerde Brian Laundrie op 1 september terug naar huis. Maar over wat er onderweg is gebeurd, hulde Laundrie zich in stilzwijgen, ook na ondervraging door de politie. De politie merkt hem vooralsnog alleen aan als een “persoon van belang” in de zaak. Inmiddels lijkt hij zelf ook van de aardbodem verdwenen. Hij werd dinsdag voor het laatst gezien door familieleden in Florida. Mogelijk is hij op de vlucht geslagen.



In de weken voorafgaand aan de verdwijning van de vrouw, was er volgens The New York Times een flinke ruzie tussen de twee, waarbij over en weer geweld zou zijn gebruikt. Toegesnelde agenten troffen Gabby huilend en klagend aan over haar geestelijke gezondheid. Uiteindelijk deed niemand aangifte en hoefde niemand mee naar het bureau.



De afgelopen twee dagen werd er intensief in het gebied gezocht naar de vrouw. De FBI zei dat het lichaam werd gevonden door agenten die de afgelopen twee dagen diverse kampeerterreinen hadden doorzocht. ,,De forensische identificatie is nog niet voltooid om honderd procent zekerheid te hebben dat we Gabby hebben gevonden, maar haar familie is op de hoogte gebracht’’, zei FBI-agent Charles Jones tijdens een persconferentie. ,,Dit is een ongelooflijk moeilijke tijd voor familie en vrienden.’’