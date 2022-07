Lichaam man (53) gevonden vlakbij Gentse Feesten, vermoedelijk in water gegooid door vrienden

VN: Spanje moet vrouw compense­ren voor ‘geweld’ tijdens bevalling

Spanje moet een vrouw compenseren die gedwongen werd een keizersnede te ondergaan terwijl haar armen waren vastgebonden, oordeelde het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) van de VN donderdag. De vrouw was ‘slachtoffer van obstetrisch geweld, een bepaald type geweld tegen vrouwen waarvan is aangetoond dat het wijdverbreid en systematisch van aard is in menig zorgstelsel’, aldus de VN-commissie in haar onderzoeksrapport.

