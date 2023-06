Lichaamsdelen vermiste Nederlandse gevonden in Rio de Janeiro

In het Braziliaanse Rio de Janeiro heeft de politie in het water van de Guanabara Baai lichaamsdelen gevonden van de Nederlandse Britt Blom, die sinds december vorig jaar was vermist . Dat melden Braziliaanse media. De politie liet woensdag weten dat onderzoek van genetisch materiaal van de lichaamsdelen heeft aangetoond dat het inderdaad gaat om de 36-jarige Nederlandse.

Het is niet duidelijk wat er met Blom, die al ruim veertien jaar in Brazilië woonde, is gebeurd. Ze verdween op 10 december toen ze op weg was naar een feest in het noorden van Rio de Janeiro. Het politieonderzoek leverde niks op, evenmin als een zoekactie van haar vrienden.

Ook woensdag gaf de politie in Rio de Janeiro geen verdere details prijs over het nog altijd lopende onderzoek naar de verdwijning en – naar nu bekend – dood van Blom. Zo werd niet bekendgemaakt welke lichaamsdelen zijn gevonden in de baai of wanneer dat is gebeurd.

Op zaterdag 10 december zou Blom vrienden ontmoeten op een feest in Coelho Neto, een wijk in het noorden van Rio de Janeiro. Volgens een vriend stuurde ze hem die dag een app-bericht waarin ze liet weten dat ze later zou komen omdat ze nog ‘een werkkwestie’ moest afhandelen. Het zou niet lang duren volgens Blom. Toch verscheen ze nooit op het feest en reageerde ze ook niet meer op berichtjes.

Blom vertrok ruim veertien jaar geleden vanuit Nederland naar Brazilië. Ze streek eerst neer in São Paulo, het economisch centrum van het land, zo’n 400 kilometer ten zuiden van Rio de Janeiro. Haar 13-jarige dochter woont daar nog steeds met haar vader. Volgens vrienden bezat Blom in São Paulo onroerend goed dat ze verhuurde en werkte ze als vertaalster. Later verhuisde Blom naar Rio de Janeiro en huurde ze een appartement in de strand- en toeristenwijk Copacabana.

Daarvandaan verhuisde ze naar São João de Meriti, een ruige noordelijke voorstad van Rio de Janeiro. Een huiszoeking door de politie in haar woning daar, kort nadat Blom verdween, leverde geen bruikbare aanknopingspunten op.

