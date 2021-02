Lichtjesprotest aanhang Navalny zorgt voor onrust bij de autoriteiten

Navalny’s team wil met de zogenoemde flashmob bereiken dat mensen in hun eigen buurt gelijkgestemden leren kennen - mensen die het ook hebben gehad met het bewind van president Vladimir Poetin. ,,Maar die niet zo snel naar een demonstratie zullen komen, omdat ze bang zijn voor hun veiligheid of om hun werk te verliezen’’, zegt Andrej Fatejev telefonisch vanuit Tomsk. Hij is een van de eerste Navalny-aanhangers die in september in de gemeenteraad van de Siberische steden Tomsk en Novosibrisk terechtkwam. ,,Met deze actie kunnen mensen toch voor hun mening uitkomen.’’