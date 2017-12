Liga vraagt VS om besluit Jeruzalem te herzien

'Gemaskerde mannen bekogelen synagoge in Göteborg met mo­lo­tov­cock­tails'

0:04 In de Zweedse stad Göteborg heeft een groep mensen vanavond een synagoge bekogeld met molotovcocktails. Dat melden lokale media. Op het moment van de aanval was in het gebouw naar verluidt een feest aan de gang met zo'n 20 jongeren. Het lijkt er vooralsnog op dat er geen gewonden zijn gevallen.