Lindsay Hoyle volgt flamboyante John Bercow op als voorzitter Britse Lagerhuis

Youtuber in tranen na levenslan­ge ban Fortnite om valsspelen

20:49 Epic Games heeft Youtuber en professioneel esporter Jarvis Kaye voor het leven geschorst van het spelen van het razendpopulaire spel Fortnite. Dat gebeurde nadat de 17-jarige jongeling op zijn kanaal filmpjes toonde waarin hij het schietspel speelt met behulp van software die het richten makkelijker maakt. Een emotionele Kaye bood zijn bijna twee miljoen volgelingen én de spelletjesontwikkelaar later in tranen zijn excuses aan. ‘Het was de eerste keer’.