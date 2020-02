LIVE | Aantal besmettingen op cruiseschip blijft stijgen

Moeder (48) ontwaakt uit coma na vulkaanuit­bar­sting Nieuw-Zee­land en hoort dat dochter dood is

11 februari In een ziekenhuis in de Australische stad Melbourne is de 48-jarige Lisa Dallow twee maanden na de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland ontwaakt uit haar coma. De vrouw kreeg direct te horen dat haar man en haar tienerdochter de ramp niet overleefd hebben.