LIVE | ‘Ambtenaar Trump weigert papieren te tekenen voor transitieproces Biden en Harris’

Verkiezingen VSJoe Biden en Kamala Harris bereiden zich met een speciaal team voor op de machtsoverdracht. Trump zelf wil echter van geen wijken weten. De zittende president herhaalt ongefundeerde aantijgingen over ‘gestolen verkiezingen’ en ‘fraude’. Bewijs daarvoor is er niet. Een door Trump aangestelde ambtenaar weigert nu de papieren te tekenen die het transitieproces in gang moet zetten. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.