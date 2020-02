LIVE | Amerikaan overleden aan gevolgen coronavirus, dodental stijgt tot 722

coronavirus LEES TERUG | 91 Nederlan­ders vast op cruise­schip, dodental wereldwijd boven de 700

6:24 Het dodental in China van het nieuwe coronavirus is opgelopen tot 722, meldt de Chinese Gezondheidscommissie. Op het cruiseschip Diamond Princess in de haven de Japanse stad Yokohama zijn 61 van de 3700 opvarenden besmet met het virus. Aan boord zijn ook Nederlanders. Op een ander cruiseschip zitten 91 Nederlanders vast. Dit blog is afgesloten. Hieronder lees je de gebeurtenissen terug. De laatste ontwikkelingen rond het virus lees je hier.