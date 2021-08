LIVE | Amerikanen laten tientallen voertuigen achter op vliegveld Kaboel, taliban valt Panjshir-vallei aan

Alle Amerikaan­se militairen weg uit Kaboel: VS na 20 jaar uit Afghanis­tan

30 augustus De laatste Amerikaanse militairen en diplomaten zijn nu ook geëvacueerd uit Afghanistan, dat zegt generaal Kenneth F. McKenzie die de leiding had over de evacuatieoperatie. Ze zijn vertrokken vanaf de luchthaven van Kaboel. De evacuaties van buitenlanders en Afghanen vanaf het vliegveld van Kaboel is stopgezet. Hiermee komt een einde aan twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan.