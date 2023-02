LIVE | Arrestaties in Turkije om instorten gebouwen na aardbevingen, aantal doden stijgt tot boven de 25.000

aardbeving Overlevers in ontredderd Hatay steeds wanhopiger: ‘Ze weten ons niet te bereiken’

Terwijl reddingswerkers in het centrum van de Turkse stad Hatay nog volop zoeken naar slachtoffers van de aardbeving, worden de overlevers steeds wanhopiger. Al dagen verblijven ze op straat tussen de puinhopen in zelf gefabriceerde tentjes. ,,We weten niet hoe lang we dit nog vol gaan houden.”

10 februari