LIVE | Atoomagent VN waarschuwt voor veiligheid kerncentrale Zaporizja

Meer steun nodig om Russische oorlogsmis­da­di­gers te berechten

Oorlogsmisdaden die in Oekraïne worden gepleegd, zijn vandaag onderwerp van gesprek in Londen. Initiator en minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid spreekt daar met zo’n dertig ambtgenoten over extra steun voor het onderzoek van het Internationaal Strafhof.