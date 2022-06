LIVE | Azot-fabriek Sjevjerodonetsk waar honderden burgers schuilen hevig beschoten

Republi­kein­se gouver­neurs­kan­di­daat gearres­teerd door FBI wegens aanval Capitool

De FBI heeft Ryan Kelley, een Republikeinse kandidaat voor het gouverneurschap van Michigan, gearresteerd vanwege zijn rol in de aanval van 6 januari 2021 op het Capitool in Washington. Kelley is een van de vijf Republikeinen in de staat die strijden om het in november tegen de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer op te nemen.

