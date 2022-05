LIVE | Belarus bereidt militaire oefening voor bij Oekraïense grens

Litouwse internet­zen­der zamelt 5 miljoen euro in onder kijkers zodat Oekraïne ‘killerdro­ne’ kan kopen

Een opvallende actie in Litouwen: inwoners van deze Baltische staat hebben in vier dagen tijd bijna 5 miljoen euro ingezameld om een geavanceerde militaire drone te kopen die Oekraïne kan gebruiken in de oorlog tegen Rusland. Het gaat om een Turkse Bayraktar-TB2-drone.

29 mei