LIVE | Belarus gaat oefenen voor mobilisatie, Nederlandse F-35’s keren terug uit Bulgarije

Vliegtuig­on­ge­luk Nepal: 20 van de 22 inzitten­den gevonden, kans op overleven­den klein

Een klein vliegtuig met 22 mensen aan boord is in Nepal neergestort. Het toestel crashte in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht. Reddingswerkers hebben de plek van de crash bereikt en vinden steeds meer lichamen. Tot dusver zijn twintig van de 22 inzittenden gevonden. De kans dat de overige twee nog leven is volgens de autoriteiten erg klein.

30 mei