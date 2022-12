LIVE | Belarus verplaatst militair materieel, Polen accepteert Duits luchtafweersysteem

Chili Nederland­se non (89) beschul­digd van babyroof: ze vertelde moeders dat hun kind doodgebo­ren was

Een 89-jarige Nederlandse non wordt beschuldigd van babyroof en illegale adoptie uit Chili. In de jaren 70 en 80 zou ze kinderen zonder toestemming bij de moeders hebben weggehaald voor adoptie in Nederland. Enkele Chileense geadopteerden en moeders hebben de afgelopen jaren aangifte gedaan.

3 december