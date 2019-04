LIVE | Brand Notre-Dame lijkt onder controle, één brandweerman ernstig gewond

Peuter Julen niet gedood door reddings­wer­kers

15:38 De Spaanse peuter Julen overleed kort nadat hij in januari in een boorput was gevallen. Hij stierf al na enkele minuten, stellen forensische artsen in hun slotconclusie. Ze sluiten uit dat reddingswerkers met pikhouwelen medeverantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van het kind, zoals eerder was geopperd.