LIVE | Britse coronavariant aangetroffen op Aruba, Braziliaanse variant vastgesteld in VS

CORONAVIRUSDe Braziliaanse gemuteerde versie van het coronavirus is voor het eerst vastgesteld bij een persoon in de Verenigde Staten. President Biden is echter optimistisch dat er door het intensieve inentingsprogramma vanaf de zomer voldoende groepsimmuniteit in de VS tegen Covid-19 zal zijn opgebouwd. En de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca spreekt tegen dat het vaccin maar bij 8 procent van de 65-plussers effectief is. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.