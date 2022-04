LIVE | Britse minister wil tanks en vliegtuigen naar Oekraïne sturen, Rusland gebruikt ‘oorlogsdolfijnen’

Oorlog OekraïneSinds de Russische inval in Oekraïne is voor miljarden aan olie, gas en kolen in de haven van Rotterdam gearriveerd. Het gaat in de eerste twee maanden van de oorlog om een bedrag van 2,8 miljard euro. De voor Rusland belangrijke marinebasis van Sebastopol aan de Zwarte Zee wordt beschermd door twee oorlogsdolfijnen. Amerikaanse analisten melden dat aan The Washington Post op basis van satellietbeelden van het bedrijf Maxar Technologies. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.