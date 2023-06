LIVE | Britten: Oekraïners hebben Russische verdediging op sommige plaatsen doorbroken

met video Smoglucht ook in Washington, 100 miljoen Amerikanen hebben last van rook

De smog die rond de wolkenkrabbers van New York City hangt, is inmiddels ook in Washington D.C. beland. Volgens IQ Air, dat de luchtkwaliteit bijhoudt, is de score daar gestegen naar 182. Wat als ‘ongezonde lucht’ wordt gekwalificeerd.