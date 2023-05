LIVE | Britten: Russen rekruteren arbeidsmigranten uit Centraal-Azië om te vechten in Oekraïne

- Rusland heeft van december tot maart zeker tien demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne in scene gezet om verdeeldheid te zaaien binnen de Europese Unie. Ze vonden plaats in steden waaronder Den Haag, Brussel, Parijs en Madrid. In berichten erover op sociale media moest het lijken alsof duizenden mensen protesteerden tegen wapenhulp aan Oekraïne, blijkt uit onderzoek van verschillende Europese media.



- De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een wetsvoorstel ingediend om de overwinning op nazi-Duitsland niet langer op 9 mei te herdenken, zoals Rusland doet, maar op 8 mei. Op 9 mei wil Oekraïne voortaan ook Europadag vieren.