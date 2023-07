LIVE | Brug naar de Krim afgesloten wegens 'noodgeval’, mogelijk explosies gehoord

Met video Frankrijk geteisterd door zware onweersbui­en met enorme hagelste­nen: ‘Lijkt wel einde van de wereld’

Frankrijk is dinsdag geteisterd door hevige onweersbuien. Voor het oosten van het land is code rood afgekondigd. Er zijn rukwinden met snelheden van meer dan 100 kilometer per uur gemeten en uit de lucht vielen hagelstenen zo groot als tennisballen. Het onstuimige weer zette duizenden huishoudens zonder stroom.