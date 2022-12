LIVE | Cherson opnieuw zonder stroom na bombardement, Oekraïne: tot 13.000 soldaten omgekomen

Australiër (74) krijgt 24 jaar cel voor moord uit 1982 na podcast

Een 74-jarige Australiër, Chris Dawson, is vandaag in Sydney veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor de moord op zijn vrouw Lynette, zo’n veertig jaar geleden. Zijn zaak werd enkele jaren geleden heropend nadat deze door de veelbeluisterde misdaadpodcast The Teacher’s Pet opnieuw in de aandacht was gekomen.

7:26