LIVE | China: ‘Houd oorlog binnen perken’, Britse gevangene vertelt hoe hij ‘als een beest’ is behandeld

Plan ontvoering minister lijkt zeer serieus, maar politie wist ervan: ‘Nederlands kenteken is direct verdacht’

De poging tot ontvoering van de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne was zeer serieus. Daar gaan Belgische autoriteiten vanuit. De politie was echter voorbereid en schroefde de beveiliging bij het huis van de minister fors op. Met de mislukte actie schiet de georganiseerde drugscriminaliteit zichzelf in de voet, zegt de bekende Belgische misdaadjournalist Faroek Özgünes. ,,De aanpak krijgt nu nog meer prioriteit.”

13:33