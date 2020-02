LIVE |Chinees geld in quarantaine, minister: ‘China heeft virus onder controle’

CoronavirusHet dodental ten gevolge van de virusuitbraak in China is opgelopen tot meer dan 1500. Het totaal aantal besmettingen wereldwijd staat op ruim 67.000. Het virus is nu ook op het Afrikaanse continent opgedoken: in Egypte is een persoon in het ziekenhuis opgenomen met coronabesmetting. Ook vandaag houden we je op de hoogte via een live-blog. De afgelopen dagen lees je hier terug.