LIVE | Deel historisch klooster verwoest door Russische aanval, ‘80.000 doden aan Russische zijde’





oorlog oekraïneVolgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn er bij een Russische aanval op een klooster in Sviatohirsk vier monniken om het leven gekomen. Ook raakten vier mensen gewond. Tijdens de aanval in de regio Donetsk schuilden er zo’n 300 Oekraïners, waaronder 60 kinderen, in het klooster, zo meldde de president. Volgens Oekraïne zijn in de oorlog met Rusland tot nu toe in totaal zeker 80.000 Russische soldaten, pro-Russische separatisten en leden van het door Moskou betaalde Wagner huurlingenleger om het leven gekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.