LIVE | Doden door Russische bombardementen in Cherson en Charkov

Oorlog OekraïneRussische beschietingen van woonwijken in de Zuid-Oekraïense stad Cherson hebben zondag minstens drie mensen het leven gekost, aldus lokale autoriteiten. Later op de avond viel zeker één dodelijk slachtoffer toen een raket op een appartementencomplex in Charkov stortte. In een gebied onder Russische controle in de naburige regio Zapororizja, eveneens in het zuiden van het land, gaven de door Moskou geïnstalleerde autoriteiten aan dat vier mensen zijn omgekomen bij een Oekraïense aanval op een spoorbrug. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.