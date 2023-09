LIVE | Dodental aardbeving Marokko loopt op naar 632

TUI heeft bijna honderd Nederlandse pakketreizigers in Marrakesh zitten. Vanwege de aardbeving in Marokko moesten zij vannacht tijdelijk hun hotel uit. ,,Voor zover ik het op dit moment weet zijn die mensen oké", laat een woordvoerster van de reisorganisatie weten. ,,Ze mogen terug zodra is vastgesteld dat dit veilig kan. De reisleiding is bij hen en in contact."

In de kustplaats Agadir, waar de aardbeving ook is gevoeld, heeft TUI momenteel geen gasten. Wel zijn er nog 125 mensen die aan het rondreizen zijn in Marokko, individueel of in een groep. ,,Met de rondreizigers zoeken wij op dit moment contact om vast te stellen of zij ongedeerd en in veiligheid zijn."

Het concern heeft nog geen informatie over bijvoorbeeld de schade aan hotels. TUI weet dus ook nog niet of alle gasten in Marokko hun vakantie als gepland kunnen afmaken. ,,Op deze vroege ochtend is nog veel onduidelijkheid over de schade aan hotels ter plaatse. We volgen de situatie nauwgezet", aldus de zegsvrouw. ,,Als er wel schrik is, maar geen schade zouden ze hun vakantie gewoon moeten kunnen afmaken."

TUI vliegt vanuit Nederland zelf niet naar Marokko. Voor vragen over vluchten, verwijst de woordvoerster daarom door naar Transavia. Die luchtvaartmaatschappij laat weten dat het vluchtschema naar het land vooralsnog ongewijzigd is. Er gaan dus nog gewoon vluchten heen en terug. Volgens Transavia zijn er sinds de aardbeving niet opeens veel annuleringen of extra boekingen van tickets naar het land.