LIVE | Dodental aardbeving Marokko naar 1000, kabinet geeft 5 miljoen euro en biedt reddingsteam aan

AARDBEVING Gebied rond epicentrum aardbeving is bergachtig en dunbevolkt: ‘Hopelijk scheelt dat slachtof­fers’

De getroffen regio in Marokko is een van de armste van het land. Het is bergachtig, dunbevolkt en moeilijk begaanbaar. Toch is dat ook een geluk bij een ongeluk, zeggen mensen die het gebied kennen. ,,Het aantal slachtoffers zal daardoor hopelijk meevallen.”