LIVE | Dodental boven de 40.000, kabinet geeft 10 miljoen euro extra voor hulp aardbevingsslachtoffers

Cycloon Gabrielle verlaat Nieuw-Zee­land, vier inwoners omgekomen

Zeker vier mensen zijn in Nieuw-Zeeland omgekomen door zwaar weer dat veroorzaakt werd door cycloon Gabrielle, zei de politie woensdag. Het lichaam van een brandweerman die al sinds zondagavond werd vermist na een aardverschuiving in de buurt van Auckland, is inmiddels gevonden, melden autoriteiten. In Hawke’s Bay, een regio aan de oostkust van het Noordereiland, zijn drie mensen door de gevolgen van de storm overleden.