LIVE | Dodental boven de 40.000, man (65) en meisje (15) na 208 uur levend uit puin gehaald in Antakya

Menekse (70) en Masallah (55) na liefst 122 uur uit Turks puin bevrijd, kansen nu ‘extreem klein’

Terwijl het aantal dodelijke slachtoffers snel oploopt tot bijna 25.000, houden reddingswerkers in Syrië en Turkije zich vast aan kleine lichtpuntjes. Wondertjes bijna. Zo lukte het hulpverleners in Diyarbakir en Kahramanmaras om 122 uur na de eerste beving twee vrouwen levend onder het puin vandaan te halen. ,,De kans dat we nog iemand vinden is extreem klein te noemen.”