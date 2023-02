LIVE | Dodental in Turkije en Syrië stijgt 24 uur na ramp tot ruim 4.300

Ballon boven La­tijns-Amerika was ook van China: ‘Geen sprake van opzet’

De ballon die vorige week boven Latijns-Amerika vloog, was van China. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen sprake was van opzet. De ballon, die voor ‘civiele doeleinden’ zou zijn, zou door de wind uit koers zijn geblazen. Het is een raadsel waar de ballon nu is.

6 februari