LIVE | Dodental Marioepol veel groter dan gedacht, Franse journalist door Russen neergeschoten

Franse uitvinder en waaghals Franky Zapata crasht met flyboard en stort in meer

De Franse uitvinder van de ‘flyboard’, Franky Zapata, is zaterdag met zijn uitvinding in het water terechtgekomen. Dat gebeurde tijdens een evenement voor watervliegtuigen in de Franse kustplaats Biscarosse. De voormalige jetski-kampioen raakte lichtgewond bij de crash.

29 mei